Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wittighausen: Kupferdiebe stehlen 200 Meter Kabel aus der Erde - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 200 Meter in Wittighausen gestohlen wurden. Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und dem nächsten Morgen, 7.15 Uhr, durchtrennten die Täter das Kabel am Stromverteilerkasten in der Werner-Hoos-Straße und zogen es aus der Erde. Anschließend entfernten sie die Ummantelung und entwendeten das inne liegende Kupfer. Um das Kabel aus der Erde zu ziehen müssen die Unbekannten ein Fahrzeug zur Hilfe genommen haben. Silber-metallic farbene Teile dieses Fahrzeugs wurden am Tatort aufgefunden. Ein Großteil des Diebesguts wurde bis an den Friedhof gezogen und dort die Ummantelung entfernt. Der entstandene Schaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

