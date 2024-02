Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 24.02.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

HN-Biberach/BAB A6: Pkw geriet ins Schleudern- Fahrer schwer verletzt Am Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr geriet ein 24-jähriger BMW Fahrer ins Schleudern als er auf der A6 auf dem linken Fahrstreifen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zuvor wechselte der am Unfall beteiligte Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wodurch ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrender Pkw ebenfalls kurz auf den linken Fahrstreifen wechseln musste. Der BMW schleuderte anschließend unter den Sattelzug wodurch der Fahrer schwer verletzt wurde. Durch einen umherfliegenden Reifen des BMWs wurde ein weiterer Sattelzug beschädigt. Der BMW Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Das durch die Kollision entstandene Trümmerfeld zog sich über mehrere hundert Meter Fahrbahn, wodurch die Autobahn für knapp eine Stunde voll gesperrt werden musste. Bei dem BMW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen kann noch nicht genau beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell