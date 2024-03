PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Geldautomat gesprengt - mindestens zwei Tatverdächtige flüchtig

Hofheim (ots)

Geldautomat gesprengt - mindestens zwei Tatverdächtige flüchtig, Kelkheim, Max-Planck-Straße, Freitag, 08.03.2024, 5 Uhr

(ro)Am frühen Freitagmorgen kam es in der Max-Planck-Straße in Kelkheim zur Sprengung eines Geldautomaten mit Sachschaden. Gegen 5 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, da Anwohner einen lauten Knall aus Richtung der Max-Planck-Straße vernommen hatten. Mehrere Polizeistreifen wurden unverzüglich zur Örtlichkeit entsandt. Ersten Ermittlungen zufolge führten mindestens zwei unbekannte männliche Täter eine Explosion an einem außenstehenden Geldautomaten vor einer Spielothek herbei. Nach jetzigem Kenntnisstand flüchteten die bislang unbekannten Tatverdächtigen in einem schwarzen Dacia in Richtung Liederbach. Ein Tatverdächtiger wurde als etwas korpulenter und dunkel gekleidet beschrieben. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein tatverdächtiges Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen konnten bislang noch nicht festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen ist am Geldausgabeautomaten lediglich ein Sachschaden entstanden. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

