BPOL-KL: Zeugenaufruf - Diebstahl von Baustelle der Deutschen Bahn

Kaiserslautern (ots) - Am 18. November 2023 gegen 00:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Kaiserslautern von der Deutschen Bahn darüber informiert, dass sich ein Mann ohne gültiges Ticket in der S 2 in Fahrtrichtung Kaiserslautern befindet. Bei Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof Kaiserslautern konnten die Bundespolizisten den Mann antreffen. Der 37-jährige Deutsche lag in der S-Bahn auf dem Boden. Der Mann ...

mehr