Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann fährt ohne Ticket und leistet Widerstand

Kaiserslautern (ots)

Am 18. November 2023 gegen 00:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Kaiserslautern von der Deutschen Bahn darüber informiert, dass sich ein Mann ohne gültiges Ticket in der S 2 in Fahrtrichtung Kaiserslautern befindet. Bei Einfahrt des Zuges im Hauptbahnhof Kaiserslautern konnten die Bundespolizisten den Mann antreffen. Der 37-jährige Deutsche lag in der S-Bahn auf dem Boden. Der Mann verließ nach mehrmaliger Aufforderung die Bahn, verweigerte jedoch die Angabe seiner Personalien gegenüber der Streife. Um die Identität des Deutschen festzustellen, wurde der 37-jährige zur Dienststelle gebracht. Auf dem Weg dorthin setzte sich der Mann im Bereich der Haupthalle auf den Boden und leistete den Anweisungen der Beamten nicht mehr folge. Der Deutsche fing an zu schreien und beleidigte die Bundespolizisten. Als die Polizisten den Mann aufheben wollten, leistete er Widerstand woraufhin ihm Handschellen durch die Beamten angelegt wurden. Bei dem Transport zur Dienststelle trat der Deutsche mehrmals nach den Beamten und versuchte sein Bein in einer Tür einzuklemmen. Der Mann wurde ins Westpfalz Klinikum Kaiserslautern eingewiesen. Gegen den Deutschen wurden Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung, Tätlichem Angriff, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

