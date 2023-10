Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1245) Fahrzeug mutmaßlich in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Bad Windsheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag (26.10.2023) auf Freitag (27.10.2023) stellten Zeugen im Bereich Illesheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) einen brennenden Pkw am Straßenrand fest. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 00:05 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Fahrzeugbrand ein. Der Pkw, ein heller Opel Astra mit Zulassung NEA, war bereits etwa zwei Wochen zuvor am Fahrbahnrand zwischen Illesheim und der B 470 abgestellt worden, da ein technischer Defekt vorlag.

Die Beamten stellten vor Ort ein Feuer im Fahrgastraum fest, zudem war die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen worden.

Die freiwillige Feuerwehr Illesheim löschte den Brand. Bei Anfahrt der Kräfte zum Brandort stellten diese in unmittelbarer Nähe zwei Pkw fest, welche sich zu Beginn der Löscharbeiten in unbekannte Richtung entfernten. Kennzeichen liegen nicht vor.

Der Kriminaldauerdienst kam zu einer ersten Begutachtung zum Brandort. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Hier wird auf Grund der vorliegenden Erkenntnisse davon ausgegangen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Beamten bitten darum, dass sich die Insassen der am Brandort festgestellten Pkws als Zeugen bei der Polizei melden. Sollten weitere Personen Angaben hierzu machen können, werden auch diese gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Janine Mendel

