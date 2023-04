POL-KB: Korbach - Polizei und Stadt bieten kostenfreie Fahrradcodierung an, vorherige Anmeldung notwendig

Korbach (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in zwei Korbacher Geldinstitute ein. In einem Fall blieben sie ohne Beute, einmal entwendeten sie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Gegen 03.00 Uhr ging bei der Polizeistation die Alarmmeldung eines Korbacher Geldinstitutes in der Straße Am Nordwall ein. Die nur wenige Minuten später ...

