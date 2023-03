POL-KB: Korbach-Rhena - Einbrecher in Feuerwehrgerätehaus

Korbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Krematorium in Diemelstadt-Rhoden ein. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen um 04.00 Uhr festgestellt. Die Täter hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet und gelangten so in das Bürogebäude des ...

