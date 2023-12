Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit PKW und Bus - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Buer sind am Montagvormittag, 18. Dezember 2023, fünf Personen leicht verletzt worden. Gegen 11 Uhr beabsichtigte ein 67-jähriger Mann aus Marl mit seinem Auto von der De-la-Chevallerie-Straße in die Straße "Freiheit" abzubiegen. Als seine Ampel "grün" angezeigt habe, ist der Mann nach eigenen Angaben in den Kreuzungsbereich eingefahren. Gleichzeitig befuhr eine 59 Jahre alte Busfahrerin die Kreuzung aus der entgegenkommenden Richtung. Auch sie gibt an, dass ihre Ampel "grün" gezeigt habe. Um eine Kollision zu vermeiden, haben beide ihre Fahrzeuge abgebremst. Eine Kollision konnte somit verhindert werden, allerdings verletzten sich bei der Notbremsung der Busfahrerin fünf Fahrgäste leicht. Vier von ihnen wurden zur ambulanten Behandlung von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine 28-jährige Gelsenkirchenerin suchte eigenständig ein Krankenhaus auf.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und die sagen können, ob der Mann aus Marl oder die Busfahrerin aus Herten eine rote bzw. grüne Ampelphase hatten. Hinweise bitte telefonisch an die Verkehrsinspektion unter der 0209 365 6210 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

