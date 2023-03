Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftentlassung für ein paar Stunden - Mann bittet Bundespolizei um Hilfe und wir dann festgenommen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Gestern Nachmittag (29.03.2023) wendete sich ein Reisender an die Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof, weil er nach seiner Entlassung aus der Haft am selben Tag nun Hilfe benötigen würde. Dabei zeigte er der Streife seinen Entlassungsschein einer Justizvollzugsanstalt in Köln vom 29.03.2023.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den 22-jährigen Mann aus Palästina und waren zunächst verwundert, dass er durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen "Gefährlicher Körperverletzung" zur Festnahme ausgeschrieben war.

Auf der Dienststelle ermittelten sie dann, dass er nach der Haftentlassung nun direkt wieder wegen einer anderen Straftat gesucht wurde. Die Handschellen klickten und der Mann ging erneut in Gewahrsam.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell