POL-ST: Emsdetten, Pedelecfahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Grevener Damm / Neubrückenstraße ist am Dienstag (05.03.24) eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die 57-jährige Emsdettenerin fuhr gegen 08.45 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Grevener Damm in Fahrtrichtung Greven. In Höhe der Neubrückenstraße wollte sie die Straße an der Ampelanlage überqueren. Zur selben Zeit fuhr ein 73-jähriger Mann aus Schöppingen mit seinem Hyundai Veracruz auf dem Grevener Damm aus Greven kommend. Er wollte nach links in die Neubrückenstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zwischen dem Auto und dem Fahrrad zum Zusammenstoß. Die Emsdettenerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

