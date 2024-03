Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Recke (ots)

Am Dienstag (27.02.2024) ist es gegen 13.15 Uhr auf der Bergstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde ein 75-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 75-jährige Hopstener mit einem Fiat Ducato, inklusive Anhänger, auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Obersteinbeck. In Höhe der Hausnummer 73 kam ihm ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Der Hopstener wich dem Wagen aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild. Er lenkte gegen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kam der Fiat auf der Seite liegend zum Stehen. Der 75-jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Hopstener zu kümmern. Es soll sich bei dem entgegenkommenden Fahrzeug um ein weißes Auto gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451-591-4315.

