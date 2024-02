LPI-G: Polizisten stoppen Kind auf Moped

Greiz (ots) - Greiz. Am 18.02.2024 gegen 20:00 Uhr lief eine Gruppe, bestehend aus fünf Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren, die Zentastraße in Greiz entlang und beschädigten einen Gartenzaun, indem sie mehrere Zaunslatten herausrissen. Infolge liefen sie in Richtung der PI Greiz, warfen eine Flasche in den Innenhof der Polizei und flüchteten. Die Flasche zerschellte, beschädigte glücklicherweise keine Fahrzeuge. Die Beamten der PI Greiz konnten drei Täterinnen im ...

