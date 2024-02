Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche randalieren

Greiz (ots)

Greiz. Am 18.02.2024 gegen 20:00 Uhr lief eine Gruppe, bestehend aus fünf Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren, die Zentastraße in Greiz entlang und beschädigten einen Gartenzaun, indem sie mehrere Zaunslatten herausrissen. Infolge liefen sie in Richtung der PI Greiz, warfen eine Flasche in den Innenhof der Polizei und flüchteten. Die Flasche zerschellte, beschädigte glücklicherweise keine Fahrzeuge. Die Beamten der PI Greiz konnten drei Täterinnen im Innenstadtbereich aufgreifen und die anderen zwei namentlich bekannt machen. Die aufgegriffenen Mädchen wurden an ihre Eltern übergeben mit der Belehrung, dass gegen alle Beteiligten wegen Sachbeschädigung und wegen der versuchten Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel ermittelt wird. <BF>

