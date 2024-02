LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots) - Pölzig: Zwei Männer (33, 28) gerieten am Samstagabend (17.02.2024), gegen 01:10 Uhr bei einer Veranstaltung im Gewerbegebiet derart in Streit, dass es zur körperlichen Auseinandersetzung kam. In diesem Zusammenhang wurde der 33-Jährige von seinem Kontrahenten verletzt, so dass er ins Krankenhaus musste. Den mit über 2,3 Promille alkoholisierte und aggressive Angreifer erwartet nun ein entsprechendes ...

