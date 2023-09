Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mehrere Unfälle auf A60

Wörrstadt (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der BAB60, sowohl in Fahrtrichtung Rüsselsheim, als auch in Fahrtrichtung Bingen, zu mehreren Verkehrsunfällen. In Höhe der Ausfahrt Mainz-Finthen, kollidierte ein LKW mit der Leitplanke. Der Fahrer des LKW musste medizinisch versorgt werden. Bis die Fahrbahn geräumt und der LKW-Fahrer medizinisch versorgt werden konnte, musste der Streckenabschnitt Mainz-Finthen in Fahrtrichtung Bingen, voll gesperrt werden. Ein weiterer Unfall auf der BAB60 in Fahrtrichtung Rüsselsheim, in Höhe der Ausfahrt Hechtsheim-Ost, sorgte ebenfalls für Stau. Hier kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW, wobei der Fahrer eines PKW leicht verletzt wurde. Der Streckenabschnitt konnte für die Dauer der Maßnahmen nur über einen Fahrstreifen befahren werden.

