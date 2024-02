Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit endet mit Krankenhaus und Anzeige

Gera (ots)

Pölzig: Zwei Männer (33, 28) gerieten am Samstagabend (17.02.2024), gegen 01:10 Uhr bei einer Veranstaltung im Gewerbegebiet derart in Streit, dass es zur körperlichen Auseinandersetzung kam. In diesem Zusammenhang wurde der 33-Jährige von seinem Kontrahenten verletzt, so dass er ins Krankenhaus musste. Den mit über 2,3 Promille alkoholisierte und aggressive Angreifer erwartet nun ein entsprechendes Verfahren. Zudem erhielt er am besagten Abend einen Platzverweis. (RK)

