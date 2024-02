Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Kleinstechau, B7 (ots)

Am frühen Morgen am Freitag, 16.02.2024 gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der B7 im Bereich des Abzweiges zur Ortslage Kleinstechau ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 35-jähriger Chevrolet-Fahrer fuhr aus Richtung Kleinstechau kommend nach links auf die B7. Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer den von links kommenden vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Hierbei verletzte sich der Radfahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. In der Folge wurde bei ihm eine Blutentnahme im Klinikum Altenburg durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Unfallverusacher ermittelt nun die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung

