LPI-G: Trunkenheitsfahrt ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom Freitag auf Samstag den 17.02.2024 kam es zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr erneut zu einem Einbruch in den Verkaufsräumlichkeiten des 24h Automaten "Landfuchs" auf der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes. Hierbei schalteten die bislang unbekannten Täter zunächst den Strom in den Verkaufsräumlichkeiten ab, drehten die Überwachungskameras zur Seite und brachen dann ...

