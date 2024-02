POL-F: 240211 - 0155 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Morgen (08.02.2024) brannte der Keller eines Mehrfamilienhauses in Frankfurt Griesheim, dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Am selben Abend brannte ein weiterer Keller unter einem zusammenhängenden Gebäudekomplex in Frankfurt Sossenheim. Eine Frau wurde hier leicht ...

mehr