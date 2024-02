Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240211 - 0154 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Crackhandel

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitagnachmittag (09. Februar 2024) gegen 16:40 Uhr beobachteten Polizeibeamte über die Videoschutzanlage, wie eine männliche Person in der Taunusstraße Crack verkaufte. Die Crackplomben bewahrte er dabei in seinem Mund auf. Nach der abgesetzten Kontrolle eines 45-jährigen Käufers, der eine Plombe mit ca. 0,2 Gramm Crack bei sich trug, wurde der Drogendealer festgenommen. Bei der Festnahme fielen dem 23-Jährigen mehrere Plomben mit Crack aus dem Mund; bei der anschließenden Durchsuchung wurden weitere Plomben mit Crack sowie ca. 100 Euro Bargeld bei ihm aufgefunden. Insgesamt führte der wohnsitzlose 23-Jährige knapp 5,5 Gramm Crack bei sich. Er wurde mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

