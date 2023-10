LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall - Mädchen schwer verletzt

Weimar (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch Polizeibeamte in der Weimarer Pabststraße ein E-Bike einer Verkehrskontrolle unterzogen. Vorausgegangen war ein Fluchtversuch bei Erblicken der Polizei. Schnell stellte sich heraus warum. Das E-Bike war mit sichtbaren Umbauten manipuliert worden, was die Notwendigkeit einer Zulassung und eines Führerscheins zur Folge hatte. Beides konnte der 33jährige ...

mehr