LPI-J: Diebstahl aus Fahrzeug

Apolda (ots) - Am gestrigen Dienstag, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 17:00 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Wohngebäude in der Dr.-Rudi-Moser-Straße in Apolda einzubrechen. Die Haustür hielt glücklicherweise stand, so dass niemand in das Gebäude gelangte. Ein weiterer Einbruchsversuch fand am Abend, zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Brandestraße in Apolda statt. Auch hier gelang der Einbruch nicht und ...

