Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Fahrräder gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Sowohl in der Rudolf-Breitscheid-Straße als auch am Bahnhof eigneten sich Unbekannte widerrechtlich ein Fahrrad an. Wie am Dienstagmorgen eine 59-Jährige bemerkte, stand ihr mittels schloss gesicherte Fahrrad nicht mehr vor dem Hauseingang in der Rudolf-Breitscheid-straße, wo sie es am Montagabend jedoch abgestellt hatte. Ähnlich erging es einem 40-Jährigen. diese stellte sein Blaues Cube am frühen Morgen am Bahnhof ab und sicherste es mittels Kettenschloss. Als er am Nachmittag zum Bahnhof zurückkehrte, fehlte von seinem Fahrrad jede Spur. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen.

