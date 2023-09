Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unbekannte Täter täuschen Seniorin und entwenden EC-Karte - Die Polizei sucht Zeugen

Salzhemmendorf (ots)

Am Mittwoch (06.09.2023), kam es gegen 11:50 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Salzhemmendorf zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen, wurde eine 79-jährige Frau aus Salzhemmendorf von zwei unbekannten Männern angesprochen, um mit ihnen Geld zu wechseln. Während die Seniorin in ihrem Portemonnaie nach Kleingeld suchte, wurde ihr aus diesem ihre EC-Karte entwendet. Anschließend wurde die Karte durch die unbekannten Täter benutzt, sodass ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand.

Wenige Minuten zuvor, kam es an gleicher Örtlichkeit zu einem ähnlichen Vorfall. Eine 52-jährige Frau aus Salzhemmendorf, wurde von einem ebenfalls unbekannten Mann angesprochen, ob sie ihm Geld wechseln könne. Der Mann kam ihr dabei sehr nahe und verdeckte mit einem Zettel die Geldbörse der Frau. Da der Frau der Vorfall merkwürdig vorkam, schob sie den Mann von sich weg. Ihr entstand kein Schaden. Sie meldete den Vorfall wenig später der Polizei.

Personen, die zur Tatzeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell