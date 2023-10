LPI-J: Drei Bikes entwendet

Jena (ots) - Nicht zum Lernen waren Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Schule in der August-Bebel-Straße. Der oder die Täter betraten zur Nachtzeit auf unbekannte Weise das Schulgebäude und begaben sich in ein Büro. Hierzu öffneten sie die Tür gewaltsam. In der weiteren Folge öffneten der oder die Unbekannten gewaltsam einen Tresor und entnahmen aus diesem eine Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Im Anschluss entfernten diese ...

