Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Koffer und Töpfe weg

Jena (ots)

Wie eine Anwohnerin der Carolinenstraße am Dienstagabend feststellen musste, waren Unbekannte in ihrem Keller zu Gange. Der oder die Täter betraten das Mehrfamilienhaus und begaben sich in den Kellertrakt. Hier öffneten diese gewaltsam die Kellertür der Frau und eigneten sich widerrechtlich Töpfe und Koffer im Wert von fast 350,- Euro an. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell