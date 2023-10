LPI-J: Von Hund gebissen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Vermutlich am vergangenen Wochenende waren Unbekannte widerrechtlich in einer Schule in der Schillerstraße. Der oder die Täter gelangten auf noch unbekannte Weise in das Innere des Gebäudes. Hier suchten diese nach Beute und wurden auch fündig. Sie nahmen Leergut von ca. 80,- Euro an sich und entkamen unerkannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr