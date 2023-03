POL-OG: Baden-Baden - Frontalkollision -Nachtragsmeldung

Kehl (ots) - Nach einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht sind die Ermittler des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang Unbekannter soll am Mittwoch im Zeitraum zwischen 8:30 Uhr und 14:30 Uhr in der Vogesenallee an einem dortigen Supermarkt einen geparkten Toyota beschädigt und dabei einen Schaden von circa 1.000 Euro hinterlassen haben. Zeugen, ...

mehr