Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Altenburg (ots)

Am Freitag, 16.02.2024 gegen 09:10 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Kauerndorfer Allee, Ecke Feldstraße, ein Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Kreuzung aus der Offenburger Allee kommend geradeaus in Richtung Feldstraße. Aus ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der Verkehrsinsel mit dem Mast der Lichtzeichenanlage. Die Fahrzeuglenkerin und ihre 7-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall verletzt. Am Pkw und an der Ampelanlage entstand hoher Sachschaden. Die Feldstraße war im Bereich der Kreuzung für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Poststraße gesperrt.

