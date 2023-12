Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 04.12.23

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Zwischen dem 01.12.23, 19:00 Uhr und dem 03.12.23, 14:30 Uhr ereignete sich in der Wiesenstraße in Eschwege (ehemaliger Busbahnhof) eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum ein weißer Klein-Lkw der Marke "Iveco" angefahren und entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird mit ca. 4000 EUR angegeben. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 02.12.23. 11:00 Uhr und dem 04.12.23, 05:45 Uhr wurde in der Straße "Hinter den Scheuern" in Eschwege ein grüner VW Passat durch Unbekannte beschädigt. Vermutlich wurde ein Gegenstand gegen die Frontscheibe geworfen oder aber auf diese eingeschlagen, mit dem Ergebnis, dass die Scheibe durch einen kreisrunden Sprung von 40 cm beschädigt wurde. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 17:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 29-Jährige aus Kassel mit ihrem Pkw von der A 4 kommend (Wommen) auf die B 400 in Richtung Nesselröden ab. Verkehrsbedingt musste sie ihren Pkw abbremsen, was der nachfolgende 43-Jährige aus Worpswede zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von ca. 6500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 15:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 73-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die Retteröder Straße in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte im Einmündungsbereich zur Spangenberger Straße nach links abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 56-Jährigen aus Lohfelden, der die Spangenberger Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der 56-Jährige leicht verletzt und in das Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste zudem angeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit insgesamt ca. 18.000 EUR angegeben.

