Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand gegen Polizeieinsatz und Trunkenheit im Straßenverkehr

Altenburg (ots)

Am Freitag, 16.02.2024 gegen 18:30 Uhr, wurde die Polizei von aufmerksamen Bürgern davon in Kenntnis gesetzt, dass sich im Bereich der Fabrikstraße / Wettiner Straße vor dem Eingang zum Bahnhof-Center eine stark alkoholisierte Frau mit ihren beiden Kindern im Kindergartenalter befindet und diese nicht mehr in der Lage ist, sich um diese zu kümmern. In der Folge wurden die beteiligten Personen zur Polizeidienststelle verbracht und die Kinder in Schutzgewahrsam genommen. Die volltrunkende 34-jährige Frau leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen Widerstand und wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Die beiden Kinder wurden in der Folge der zuständigen Behörde übergeben. Gegen 20:30 Uhr erschien die 54-jährige Mutter der 34-jährigen Frau in der Dienststelle der PI Altenburger Land. Bei ihr wurde ebenfalls Atemalkoholgeruch festgestellt und ein entsprechender Test durchgeführt, der 2,24 Promille ergab. Weil die Frau mit ihrem Pkw VW im alkoholisierten Zustand am Straßenverkehr teilnahm, wurde vor Ort der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen die 54-jährige Frau wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

