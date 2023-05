POL-KN: (Wahlwies, Lkr. Konstanz) Auto-Anhänger gestohlen (29.04./04.05.2023)

Stockach (ots) - Am Dienstagmittag hat sich in der Winterspürer ein Unfall ereignet, an dem ein Linienbus beteiligt war. Gegen 13 Uhr fuhr ein 64-Jähriger mit einem Linienbus von der Zoznegger Straße in die Winterspürer Straße. Im Bereich der Linkskurve geriet der Bus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 60 Jahre alten ...

mehr