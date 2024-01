Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Bereits am 22.01.24 kam es an der Lüdinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht den unfallbeteiligten Fahrradfahrer. Gegen 8 Uhr befuhr eine 63-jährige Autofahrerin die Lüdinghauser Straße. Auf dieser war auch ein jugendlicher Fahrradfahrer unterwegs. Als die Autofahrerin in die Marktstraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision. Der Jugendliche stürzte, stand wieder auf und setzte seine Fahrt im Anschluss in Richtung Bendixgelände fort. Auch die Frau fuhr weiter. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise zu dem jugendlichen Fahrradfahrer.

