POL-COE: Coesfeld, Lette, Coesfelder Straße/ Mann attackiert

Coesfeld (ots) - Am Samstag (27.01.24) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Volvo XC60 an der Straße "Auf dem Quellberg". Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr stand dieser auf dem Marktkauf-Parkplatz. Einen grünen BMW 523I beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Hülstener Straße. Zwischen 15 Uhr am Samstag (27.01.24) und 13 Uhr am Sonntag (28.01.24) stand das Auto auf einem Parkplatz. In beiden Fällen kümmerten sich die Verursacher nicht um ihre ...

