POL-COE: Dülmen, Ostdamm/ Unter Cannabis-Einfluss

Coesfeld (ots) - In Dülmen waren Einbrecher aktiv. In Merfeld brachen Unbekannte am Sonntag (28.01.24) in ein Haus an der Straße "Am Mühlenbach" ein. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr und 20.10 Uhr. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. An der Lehmkuhle brachen die Täter ein Fenster auf, um ins Innere einer Wohnung zu gelangen. Passiert ist das zwischen 10 Uhr am Mittwoch (24.01.24) und 21 Uhr am Freitag (26.01.24). Derzeit ist über mögliche Beute ...

mehr