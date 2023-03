Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 26 -Jährigen in Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am Donnerstagmorgen, 16. März 2023 überprüften Beamte der Bundespolizei einen Radfahrer auf der Eper Straße in Gronau. Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorlag. Demnach wurde er durch das Amtsgericht Bielefeld im Mai 2019 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Bundespolizei hat den Gesuchten daraufhin vor Ort verhaftet und zur Dienststelle nach Gronau gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Wachtmeisterei der Justizvollzugsanstalt Münster übergeben.

