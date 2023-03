Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei klärt Diebstähle auf - drei Täter festgenommen

Bielefeld (ots)

Zwei Eigentumsdelikte am Hauptbahnhof Bielefeld hat die Bundespolizei am Donnerstag (16. März) aufgeklärt und insgesamt drei Tatverdächtige festgenommen.

Kurz vor Mitternacht haben zwei 30 und 33 Jahre alte Marokkaner einen 34-Jährigen am Bahnsteig unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, Geld abzuheben und sein Handy zu auszuhändigen. Der Mann übergab sein Handy und flüchtete noch vor einer Geldabhebung in einen Bus, dessen Fahrer die Polizei verständigte. Bundespolizisten haben die beiden Tatverdächtigen noch im Bahnhof festgenommen. Bei dem 33-Jährigen wurde das geraubte Handy gefunden. Bei dem 30-Jährigen haben die Beamten weiteres Diebesgut sichergestellt. Gegen die Beiden wurden Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung und Diebstahls eingeleitet. Die Tat wurde von der Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet.

Am Nachmittag wurde einem 76-Jährigen in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof der Rucksack gestohlen, in dem sich unter anderem ein iPad befand. Der Bestohlene suchte die Bundespolizei auf, wo ihm prompt geholfen wurde. Auf Videoaufnahmen wurde der Tatverdächtige beim Verlassen des Restaurants mit dem gestohlenen Rucksack erkannt. Durch das Aktivieren Suchfunktion wurde das iPad im Stadtgebiet geortet.

Bundespolizisten nahmen den Dieb kurz darauf in einem Imbiss in der August-Bebel-Straße fest. Der 25-jährige Marokkaner hatte den Rucksack noch bei sich. Lediglich ein Paar gebrauchter Wanderschuhe hatte er zwischenzeitlich entsorgt. Gegen den Marokkaner wurde neben einem Strafverfahren wegen Diebstahls ein weiteres wegen unerlaubten Aufenthalts eröffnet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell