POL-IZ: 231215.3 Heiligenstedten: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht!

Breitenburg (ots) - In der Nacht zu heute hat eine Streife dank des Hinweises eines Verkehrsteilnehmers die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Breitenburg beendet. Er besaß zudem keinen Führerschein. Gegen 23.30 Uhr meldete ein Zeuge den Verdacht der Trunkenheit bei dem Fahrer eines VW Polos, der auf der Autobahn 23 unterwegs war und diese in Itzehoe Süd verließ. Der Melder verfolgte den Wagen bis nach Breitenburg, wo ...

