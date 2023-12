POL-IZ: 231215.2 Breitenburg: Streife beendet Trunkenheitsfahrt

Heide (ots) - In der Nacht zum Mittwoch waren in Heide Autoaufbrecher unterwegs. Sie drangen gewaltsam in neun Fahrzeuge ein, Beute machten sie nicht in allen Fällen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Vermutlich im Schutz der Dunkelheit stiegen Unbekannte durch Einschlagen einer Scheibe in geparkte Autos in den Straßen Hochfelder Weg, Arnold-Ebel-Straße, Beselerstraße, Kleine Weide, Blauer Lappen und ...

