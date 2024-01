POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Einbruch in den McDonalds

Coesfeld (ots) - Drei Jugendliche haben am Sonntag (28.01.24) einen 19-jährigen Coesfelder an der Coesfelder Straße attackiert. Er war gegen 00.50 Uhr auf dem Heimweg, als er auf die drei Jugendlichen traf. Zuvor waren sie sich schon an der Schulstraße begegnet. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzungen, woraufhin die Jugendlichen gegen den Kopf des Coesfelders ...

mehr