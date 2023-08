Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Sonntag, den 13.08.2023 kam es gegen 13:30 Uhr in der Breitstraße in Kirchheimbolanden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein vorbeifahrendes Fahrzeug an einen geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell