POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots) - Am Sonntag gegen 12 Uhr befuhr eine 78jährige Frau aus Kirchheimbolanden mit ihrem Pedelec die Hitzfeldstraße in Richtung Schlosspark. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzt sie und verletzt sich hierbei so schwer am Kopf, dass sie mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Mannheim geflogen werden muss. Ein Fahrradhelm trug sie leider nicht. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der ...

mehr