Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein/ Haltingen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Über eine gekippte Terrassentür versuchten Unbekannte am Mittwoch, 19.07.2023 zwischen 11.00 Uhr und 13.45 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Haas-Straße einzubrechen. Vermutlich ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab, da sich zwei Hunde in der Wohnung befanden. An der Terrassentüre entstand leichter Sachschaden. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum an der Heinrich-Haas-Straße gemacht haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell