POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unkel (ots) - Am 21.09.2022, in der Zeit von 11:00 - 11:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Vorteil-Center in Unkel ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug verursacht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

