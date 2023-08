Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Bolanden (ots)

Am Samstag, den 12.08.2023 kam es zwischen 10 Uhr und 15:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bennhauser Straße in Bolanden. Das Fahrzeug des Geschädigten war am rechten Fahrbahnrand abgestellt, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit dem Heck des Opel zusammenstieß. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06952/911 - 2700 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell