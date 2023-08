Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht in Eisenberg - unbekannter Unfallzeuge gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag 05.08.2023 kam es in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter schwarzer Renault Twingo wurde in Eisenberg in der Friedrich-Ebert-Straße/ Philipp-Mayer-Straße durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Ein bisher unbekannter Zeuge hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug einen Notiz mit dem Kennzeichen des angeblichen Verursachers. Die Polizei Kirchheimbolanden bittet diesen Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

