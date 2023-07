POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhaus in Harxheim.

Kirchheimbolanden (ots) - Unbekannte Täter hebelten in einer Therapiewerkstatt in der Dannenfelser Straße zwei Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus einem verschlossenen Schrank wurde eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Vermutlich die gleichen Täter versuchten erfolglos in die Werkstatt eines Hotels auf dem Schillerhain zu gelangen. Täterhinweise bitte an die Polizei in Kirchheimbolanden. ...

mehr