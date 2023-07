POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Göllheim (ots) - Am Abend des 22.07.2023 kam es in der Marano-Equo-Straße in Göllheim zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Ein bislang unbekannter Täter warf hierbei einen Stein gegen die Seitenscheibe hinten rechts wodurch diese beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden. Rückfragen bitte an: ...

