Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/ Solarmodule gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Samstag (27.01.24) an der Hansestraße Solarmodule von einem Autodach gestohlen. Zwischen 13 Uhr und 16 Uhr stand dieses auf dem Kaufland-Parkplatz. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell